Kocaeli haberleri... Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kocaeli haber: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu. Araçta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay İstanbul Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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