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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Panayır Mahallesi'ndeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekili vaziyette 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Jandarma Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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