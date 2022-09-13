Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Panayır Mahallesi'ndeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekili vaziyette 52 kök Hint keneviri ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Kerim Yavuz Jandarma Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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