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Kocaeli 3. sayfa: Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Kocaeli 3. sayfa: Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de dün ve bugün yakalanan toplam 401 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

Kocaeli'de dün ve bugün yakalanan toplam 401 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yakalanan şahıslar, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Dün 174, bugün ise 227 olmak üzere toplam 401 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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