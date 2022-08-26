Kocaeli haberleri... Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 kök ekili kenevir ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kenevir Kocaeli Güncel Haberler

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