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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi

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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konser verdi.

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark'ta düzenlenen konserde, binlerce kişi Yıldız Tilbe tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Canlı performansıyla dinleyenlere coşkulu anlar yaşatan Tilbe, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe'ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Yıldız Tilbe Kocaeli Güncel Haberler

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