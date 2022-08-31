Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı
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Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kamyonete fındık yükleyen 3 kişinin hareketlerinden şüphelendi.
İncelemede, E.B'ye ait 1 ton fındığı çalmaya çalıştığı belirlenen S.Ü, E.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel