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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kamyonete fındık yükleyen 3 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

İncelemede, E.B'ye ait 1 ton fındığı çalmaya çalıştığı belirlenen S.Ü, E.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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