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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 21 mezar taşına zarar verdiği iddia edilen zanlı yakalandı

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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 21 mezar taşına zarar verdiği iddia edilen zanlı yakalandı

Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mezar taşlarına zarar verdiği gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mezar taşlarına zarar verdiği gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos Mezarlığı'nda 21 mezar taşına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler tarafından olaya karıştığı belirlenen zanlı U.U, Gölcük'te yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

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