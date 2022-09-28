Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haber: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Otoyolun İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün buldu. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haberleri: Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.