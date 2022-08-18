Kocaeli haberleri | Karamürsel'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kocaeli habere göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 kök Hint keneviri ile 140 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 kök Hint keneviri ile 140 gram esrar ele geçirildi.
Avcıköy Mahallesi ormanlık bölgede rutin devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekildiğini tespit etti.
Ekipler, 92 kök Hint keneviri, 140 gram esrar ve 1 sulama kovası ele geçirdi.
Hint kenevirlerini sökülerkek imha edildi.
AA / Melih Palas - Güncel