Son dakika haber | GEBZE'DE 3 ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 ayrı kazada 9 araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 ayrı kazada 9 araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bölgede 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet, kamyon, minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Aynı bölgede ayrıca 3 otomobilin ve 2 otomobilin çarpıştığı kazalarda araçlar hasar gördü. Kazada kamyonette bulunan yaralı 4 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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