Kocaeli haberi! Kocaeli Valisi Yavuz: "30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız"

Kocaeli haberlerine göre Kocaeli Valisi Yavuz: "30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız"KOCAELİ Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle bin 460 okulumuzda, yaklaşık 463 bin öğrencimiz ve 30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla inşallah çocuklarımızı geleceğimize daha...

Kocaeli Valisi Yavuz: "30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız"

KOCAELİ Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle bin 460 okulumuzda, yaklaşık 463 bin öğrencimiz ve 30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla inşallah çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız" dedi.

İzmit 23 Nisan İlkokulunda gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim yılı açılışı programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelik, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

"Çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız"

Eğitimin önemine değinen Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle bin 460 okulumuzda, yaklaşık 463 bin öğrencimiz ve 30 bine yaklaşan öğretmen ordumuzla inşallah çocuklarımızı geleceğimize daha iyi hazırlayacağız. Burada yapılan bazı hizmetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle derslik başına düşen öğrenci sayımız Kocaeli ilimizde 23, şube başına düşen öğrenci sayımız 24 ve öğretmen başına düşen öğrenci sayımızda 15'tir. Meslek liselerinde oran itibariyle bakarsak her 100 öğrencimizden 37 tanesi şuanda meslek okullarında eğitim görüyor ve ilk defa bu yıl içerisinde temel eğitim kurumları dahil olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için 20 milyon TL civarında bir ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca okullarımızın temizlik personel ihtiyacının karşılamak üzere bin 350 personelimiz göreve başlamıştır. Değerli arkadaşlarım Halk Eğitim Merkezi çalışmalarına çok önem veriyor ve 2022 yılı içerisinde 3505 vatandaşımıza halk eğitim kurslarında eğitim vermiş bulunuyoruz" dedi.

"1 milyar 684 milyon para harcayarak eğitim öğretim hizmetine açtık"

Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim göreve başladığım tarihten 24 Ağustos 2022 tarihine kadar toplam 44 eğitim kurumunu yaklaşık 1 milyar 684 milyon para harcayarak eğitim öğretim hizmetine açtık. Bu gerçekten önemli bir rakamı ifade ediyor. Ayrıca bugün itibariyle 14 eğitim kurumunun şuanda inşaatı devam ediyor ve bunların yaklaşık maliyeti 260 milyon TL civarında bulunuyor. Bu şehir, bilim sanayi ve teknoloji şehri. Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi, dolayısıyla hayırsever desteğinin sağlanmasıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kıymetli kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, hayırseverlerimizle iş birliği yapıyor ve yine bugün itibariyle 675 milyon TL'lik hayırsever desteğini de ilimize kazandırmış buluyoruz. Biliyorsunuz, bu bölge deprem bölgesi ve okullarımızın depreme dayanıklı hal getirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 5 okulumuz deprem riskine karşı yıkılmış ve tekrar yapımına başlanmıştır. 2022 haziran ayı içerisinde 15 okulumuz deprem güçlendirilmesi için boşaltıldı. Bunun için 340 milyon TL'lik ödenek tahsis etmiş bulunuyoruz. Okullarımızın eğitim öğretime hazırlanması için yine çeşitli onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 66 milyon TL civarında harcama yapmış bulunuyoruz"