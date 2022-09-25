Trafik kazasında 2 kardeş yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. İnönü Mahallesi'nde A.Ş. idaresindeki 34 LE 7179 plakalı otomobil ile B.S. yönetimindeki 34 VK 8086 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada B.S'nin otomobilinde bulunan A.S. ile kardeşi C.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trafik kazasında 2 kardeş yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.