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Kocaeli haberi: Kocaeli'de trafik güvenliği için okul çevrelerinde önlem alınıyor

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Kocaeli haberi: Kocaeli'de trafik güvenliği için okul çevrelerinde önlem alınıyor

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiği düzenleyerek öğrencilerin geçiş güzergahında önlem alıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiği düzenleyerek öğrencilerin geçiş güzergahında önlem alıyor.

Kentte ulaşımın sağlıklı şekilde işlemesi için trafik polisi ekipler, okulların giriş ve çıkış saatlerinde tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Ekipler, öğrencilerin okul servislerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için de incelenmelerde bulunuyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafikte aksama olmaması için ailelere de yardımcı olan ekipler, minik öğrencileri ise okul kapısına kadar götürüyor. ???????

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

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