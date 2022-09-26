Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kocaeli haber: Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.R.F. (27) gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title