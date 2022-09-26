Kocaeli haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Kocaeli haber: Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.R.F. (27) gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel