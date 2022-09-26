Kocaeli haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kocaeli haber: Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.R.F. (27) gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli YPG PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.