Kocaeli haberi! Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İhsaniye Mahallesi'nde oturan B.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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