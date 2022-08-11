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Kocaeli haberi... Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü

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Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü.

Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü. Hızlıca yükselen sular, yağmurun durması ve ekiplerin müdahalesiyle evlere girmedi. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli sağanak Özen Sokak'ı da vurdu. Yağmur sularının sokağı doldurmasıyla, bölge adeta göle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yağmurdan dolayı evleri su basmasına ramak kaldı.

Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

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