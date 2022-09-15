Kocaeli haberi: Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Kocaeli haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı. Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher Ortaokulu'nda 5. sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin korunma amaçlı kalemliğinde taşıdığı biber gazını gören erkek öğrenci, eline aldığı biber gazını sınıfta sıktı. Biber gazından etkilenen 2 öğrenci, okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Müşahede altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay Kocaeli Güncel Haberler

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