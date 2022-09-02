Kocaeli haberi... Kocaeli'de park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı
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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı, 1 işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı, 1 işçi yaralandı.
Emek Mahallesi Berna Sokak'ta yaşayan E.G, 41 R 0771 plakalı tırını evinin önüne park etti.
Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, yokuştan inerek yol kenarındaki bir araç servisinin yıkama bölümüne çarparak durabildi.
Kazada yaralanan işçi S.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel