Kocaeli haberi: Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı. A.Ö. yönetimindeki 34 CBS 008 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisindeki yaya L.Y'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağ bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kara yolunda yoğunluk oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Ankara Gebze CBS Güncel Haberler

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