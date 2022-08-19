Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Cumhuriyet Caddesi Ömerağa Mahallesi üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü idaresindeki 34 DSD 286 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AKD 214 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Cumhuriyet Caddesi Kocaeli Güncel Haberler

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