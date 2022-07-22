Kocaeli haberi: Kocaeli'de ormanlık alanda yangına neden olan kişi hakkında adli işlem yapıldı Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarlasında çalışan balya pres makinesinden çıkan kıvılcımla ormanlık alanda yangına neden olan kişi hakkında adli işlem uygulandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarlasında çalışan balya pres makinesinden çıkan kıvılcımla ormanlık alanda yangına neden olan kişi hakkında adli işlem uygulandı. Sarışeyh Mahallesi'nde C.K'nin (47) dün tarlasında çalıştığı balya pres makinesinden çıkan kıvılcımla ot balyalarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede etkisini artırarak ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemede 4 dönüm ormanlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edilirken, gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem yapıldı. AA / Kerim Yavuz - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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