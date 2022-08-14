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Son dakika haberi | KOCAELİ'DE ORMAN YANGINI

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına helikopter ile müdahale ediliyor.

Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor. Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karamürsel Güncel Haberler Son Dakika

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