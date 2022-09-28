Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberi: Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli haberi: Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde E.B'nin kullandığı 34 EOP 827 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.K'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Motosiklet Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title