Kocaeli haberi: Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı. Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde E.B'nin kullandığı 34 EOP 827 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.K'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Motosiklet Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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