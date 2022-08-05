Son dakika haberleri | Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta komşular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.D. başına aldığı demir darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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