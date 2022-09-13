Kocaeli haberi: Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunu kundakladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunu kundakladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmetalipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde bir iş yeri deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesine yönelik çalışma yapıldı. Yangını başlatarak olay yerinden ayrılan şüphelinin E.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli Güncel Haberler

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