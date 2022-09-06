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Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Kocaeli haberi: Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti yan yolda M.G. idaresindeki 41 TC 281 plakalı otomobil, Topçular Caddesi'nden yan yola çıkmak isteyen Ö.G. yönetimindeki 34 EJ 506 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada M.G'nin kullandığı otomobilde bulunan Z.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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