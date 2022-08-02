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Son dakika haber! Fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... İşçilere ambulansta müdahale edilmesi İtfaiye ekiplerinin çalışması Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı.

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İşçilere ambulansta müdahale edilmesi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı.

Balçık Mahallesi 3257 Sokak'ta bulunan bir gıda fabrikasında, kızartma kazanında parlama nedeniyle çıkan yangın bacaya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangını söndürmeye çalışan 6 işçi dumandan etkilendi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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