Kocaeli haberi: Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İlçedeki bir evden 16 bin lira ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kerim Yavuz Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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