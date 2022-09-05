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Evde çıkan yangın hasara neden oldu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 Temmuz Mahallesi 201. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki B.G'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek dışarı çıkan ev sakinleri yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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