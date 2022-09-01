Kocaeli haberi! Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü Güncel Haberler Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde duvara çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Derince ilçesinde duvara çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mahallesi Engin Caddesi'nde Mehmet Y. idaresindeki 41 PR 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Kocaeli İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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