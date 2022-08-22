Kocaeli haberi | Kocaeli'de bir kişi tarlada ölü bulundu Güncel Haberler Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ot biçmek için tarlasına giden kişi ölü bulundu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ot biçmek için tarlasına giden kişi ölü bulundu. Malaklar Mahallesi'nde traktörüyle tarlasına giden Orhan Kırmaz (58), çevredeki çiftçiler tarafından traktörün yanında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kırmaz'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Yıldırım Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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