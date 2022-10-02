Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Z.A.K, Yavuz Selim Mahallesi Selimpaşa Caddesi'ndeki evinin önünde, D.K. ve G.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.K. ile kavgayı ayırmak için araya giren Ü.K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan D.K. ve G.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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