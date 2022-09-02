Kocaeli haberi | Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı. Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisinde M.Y. idaresindeki 34 HN 3840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.D. (15), sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Anadolu Otoyolu Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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