Kocaeli haberi | Kocaeli'de 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekili vaziyette 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli V.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel