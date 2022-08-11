Haber : Kocaeli haber... Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber... Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı

 - Güncelleme:

Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı Kartepe ilçesinde su baskınları yaşandı Kocaeli'de sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı

Kartepe ilçesinde su baskınları yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'de sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler ve köprü altları sularla dolarken, araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler sularla taştı. Kartepe ilçesinde bulunan bir köprünün içini sel bastı. Köprüden geçecek olan araçlar mahsur kaldı. Köprüyü ve sel basan caddeleri kullanacak olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Belli noktalarda yollar, belediye ekiplerinin suları çekmesine kadar ulaşıma kapandı. Güzergahları kullanacak olan araçlar, bir süre bekleme yapmak durumunda kaldı. Köprünün ve bazı caddeler, belediye ekiplerinin çalışmaları neticesinde açıldı.

Kullandığı servis aracı köprüde sudan dolayı mahsur kalan Hasan Keskin, "Sudan geçerken araba bir anda stop etti. Yaklaşık 1 saattir mahsur kaldım. Çekicinin gelmesini bekliyorum" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title