Kocaeli haber: Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli haberi... Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde, A.K. (50) idaresindeki RH 840-A0 plakalı yolcu otobüsü ile M.B. (43) yönetimindeki 34 CBS 639 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerle otobüs arasına sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel