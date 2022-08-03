Yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampada geri hareket ederek binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampada geri hareket ederek binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı. Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde yokuş yukarı çıkan U.T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı midibüs, durakta yolcu indirdikten sonra freni arızası yaşadı. Geri hareket ederek sürüklenen araç, yol kenarında tekstil atölyesinin yer aldığı binaya çarparak durdu. Yaralanan 12 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tekstil atölyesinde çalışan Asiye Sarıyer, içeride çalıştıkları sırada duydukları gürültünün ardından dışarı çıktıklarını belirterek, "Yaralılara yardımcı olduk, su verdik. Araç geri doğru kaymış, duvara çarparak durdu." diye konuştu. Dün aynı bölgede başka bir halk otobüsü de durakta yolcu indirdikten sonra geri hareket ederek yol kenarındaki binanın bahçesine düşmüştü. Güncel AA / Şahin Oktay Esentepe Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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