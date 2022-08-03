Yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampada geri hareket ederek binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampada geri hareket ederek binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı.

Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde yokuş yukarı çıkan U.T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı midibüs, durakta yolcu indirdikten sonra freni arızası yaşadı.

Geri hareket ederek sürüklenen araç, yol kenarında tekstil atölyesinin yer aldığı binaya çarparak durdu.

Yaralanan 12 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tekstil atölyesinde çalışan Asiye Sarıyer, içeride çalıştıkları sırada duydukları gürültünün ardından dışarı çıktıklarını belirterek, "Yaralılara yardımcı olduk, su verdik. Araç geri doğru kaymış, duvara çarparak durdu." diye konuştu.

Dün aynı bölgede başka bir halk otobüsü de durakta yolcu indirdikten sonra geri hareket ederek yol kenarındaki binanın bahçesine düşmüştü.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Esentepe Tragger Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title