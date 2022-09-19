Kocaeli haber: Kocaeli'de tır dorsesine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haberler: Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler

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