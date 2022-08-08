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Kocaeli haber: Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

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Kocaeli haber: Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Abdurrahman Korhan Caddesi'nde ters yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 34 Z 9017 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 06 AIA 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 AIA 11 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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