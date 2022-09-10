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Kocaeli haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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Kocaeli haber... Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak'ta yürüyen Y.D. ile U.G'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Yaralanan Y.D. ve U.G, yoldan geçen bir ticari taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yaralıların ifadesini alan polis ekipleri, ticari taksi üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Arslanbey Kocaeli Güncel Haberler

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