Kocaeli haber: Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. D-605 kara yolu Yassıbağ Mahallesi'nde İzmit istikametine giden S.Ö. idaresindeki servis minibüsü ile şantiye alanından yola çıkan kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü S.Ö. ile araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

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