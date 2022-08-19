Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber: Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli haber: Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Darıca ilçesindeki operasyonda PKK/ Ypg terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title