Kocaeli haber: Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Darıca ilçesindeki operasyonda PKK/ Ypg terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel