Kocaeli haber: Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli haberleri... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. Kocaeli'de, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Darıca ilçesindeki operasyonda PKK/ Ypg terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli YPG PKK Güncel Haberler

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