Odun yüklü tır devrildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen odun yüklü tırda hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen odun yüklü tırda hasar oluştu.
Ertuğ K'nin idaresindeki 77 EK 677 plakalı odun yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze D-100 bağlantı yolunda bariyere çarparak devrildi.
Sürücü Ertuğ K. kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu.
Jandarmanın bölgede güvenliği sağlamasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel