Kocaeli haber | Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı
Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı.
Barış Mahallesi'nde bir lojistik deposunda yükleme işlemi sırasında dorse ile yük rampası arasında kalan işçi D.D. (65) sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel