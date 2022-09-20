Kocaeli haber: Kocaeli'de kendisini darbeden arkadaşını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası Güncel Haberler Kocaeli haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini darbeden arkadaşını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini darbeden arkadaşını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.N.T. ve taraf avukatları katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, beraatini istedi. Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Olay Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda 1 Ağustos 2020'de çıkan olay sonucu Ramazan Gögerçin (25) hayatını kaybetmiş, S.N.T. yaralanmıştı. Gözaltına alınan Ramazan Gögerçin'in eşi Özge Gögerçin salıverilmiş, S.N.T. tutuklanmış, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.N.T. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler

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