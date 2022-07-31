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Kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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