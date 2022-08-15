Kocaeli haber! Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Hasköy Sanayi Sitesinde, Şahin G. yönetimindeki 61 AT 219 plakalı otomobil ile Arif Efe K'nin idaresindeki 41 UT 054 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel