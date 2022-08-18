Hamamda fenalaşan 7 kadın hastaneye kaldırıldı
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Olay yerindeki ambulanslar Olay yerinde çalışan ekipler Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hamamda rahatsızlanan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki ambulanslar
Olay yerinde çalışan ekipler Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hamamda rahatsızlanan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy Mahallesi, Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı müşteriler fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede önlem alan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafeti giyen itfaiye ekipleri, hamamda incelemelerde bulundu.