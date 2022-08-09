Kastamonu gündem haberi | Hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Gelen Kastamonu haberlerine göre Ambulansın olay yerinden ayrılması Kazaya karışan bisiklet ve hafif ticari araç Bisikletin çekici yardımıyla kaza yerinden götürülmesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansın olay yerinden ayrılması
Kazaya karışan bisiklet ve hafif ticari araç
Bisikletin çekici yardımıyla kaza yerinden götürülmesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesi Topçular Caddesi'nde seyreden Yunus D. idaresindeki 34 EHU 630 plakalı hafif ticari araç, 1445/5 Sokak'tan caddeye çıkış yapan Ömer S. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Yola savrulan bisiklet sürücüsü Ömer S. yaralandı.
Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.