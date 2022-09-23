Kocaeli haber! Kocaeli'de duruşma salonunda sanığın tercümanını kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaralayan maktulenin ağabeyi, tutuklandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan yabancı uyruklu sanığın tercümanını kesici aletle yaralayan maktulenin ağabeyi, tutuklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dünkü duruşmada, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." şeklindeki ifadesini mahkeme heyetine aktaran tercümana "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü." demiş, genç kızın ağabeyi E.A, sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercümana "Yalan söylüyorsunuz." diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı. Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkartıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Olayda hafif yaralanan tercüman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı 9 Aralık'a ertelemişti. Süreç Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afgan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Hisarcık Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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